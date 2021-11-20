Arapgirspor lideri ağırlayacak

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2. Ligi 7. Grup’ta mücadele eden Arapgirspor 21 Kasım Pazar günü çok kritik bir müsabakaya çıkacak. Play off müsabakalarına katılmak isteyen mor beyazlılar grup lideri Ünsal Group Şiran Akademi ile karşı karşıya gelecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Play off müsabakalarına katılarak adını 1. Lige yazdırmak isteyen Arapgirspor, grubundaki 5.hafta programında 21 Kasım Pazar günü Ünsal Group Şiran Akademi ile kader maçına çıkacak. Mor beyazlılar, Arapgir İlçesi’nde bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Mevlüt Aslanoğlu Spor Salonu’nda saat 14.00’de başlayacak olan müsabakayı kazanması halinde liderliğe yükselecek. Geçen hafta deplasmanda Elazığ Aksaray Gençlikspor’u 3-1 mağlup ederek zorlu bir engeli daha geçerek hedefine bir adım daha yaklaşan Arapgirspor seyirci desteğini yanına alarak Gümüşhane temsilcisi karşısında iyi bir skorla parkeden ayrılmak istiyor.

Grupta bu hafta oynanacak maçların programı şöyle:

Yeni Solhanspor-Elazığ Aksaray Gençlik

Bağlar Gençlik-Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik

Erzincan Yurdum Gençlik-Güneysuspor Lisesi

Arapgirspor-Ünsal Group Şiran Akademi