Arapgirspor imza şov

Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) mücadele eden Arapgirspor, 10 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

BAL’da mücadele eden Malatya ekiplerinden olan Arapgirspor, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına önceki gün başladı. İlçedeki spor tesislerinde top başı yapan mor beyazlılar sezon öncesi 10 futbolcu ile de sözleşme imzalayarak adeta şov yaptı.

Kulübün sosyal medya hesabından duyurulan transferler taraftardan da tam not aldı. Samime Aydınlar Kültür Merkezi’nde gerçekleşen imza töreninde Bartınspor’dan Burak Ağaoğlu, Diyarbakır DSİ Spor’dan Bilal Mağaç, İskenderun Meydanspor’dan Recep Tayyip Talha Yaldız, Kilis Elbeylispor’dan Abdulsamet Öztürk, Darendespor’dan Furkan Evren, Besni Akınspor’dan kaleci Musa Emre Yakar, Malatya Konakspor’dan Veysel Can Parlak, 1966 Malatya Gençlikspor’dan Emrullah Peköz ve Darendespor’dan Mert Ertaş ile sözleşme imzaladı.

Harun Karakuş ile de sözleşme yenileyen Arapgirspor Kulübü, yeni sezonda bir üst lige çıkmak için iddialı olduğunu gösterdi.