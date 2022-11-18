Arapgirspor içerde İdmanyurdu dışarıda

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele veren Yeşilyurt Belediyespor’un hükmen galip sayılacağı haftada Arapgirspor evinde 12 Bingölspor ile karşılaşırken, Malatya İdmanyurdu ise Fırat Üniversitesi deplasmanında sahne alacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta mücadele veren Malatya takımları bu hafta sonu ligdeki 8. karşılaşmalarına çıkacaklar. Grubunda zirve mücadelesi veren Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Akçadağspor’un ligden çekilmesiyle haftayı maç yapmadan geçirecek ve 18 olan puanını 21’e yükseltecek. Yeşil beyazlılar, 9. haftada Dersimspor’u konuk edeceği maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından başlayacak.

Sezona üst sıraları hedefleyen kadroyla başlayan ancak yaşadığı puan kayıplarıyla ligde umduğunu bulamayan Arapgirspor ise bu hafta evinde 12 Bingölspor’u konuk edecek. Arapgir Stadı’nda 20 Kasım Pazar günü saat 13.00’de başlayacak müsabakayı Cemal Emre Gömeç, Erkan Kırçıl ve İbrahim Çolak hakem üçlüsü yönetecek. Ligde 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 de mağlubiyeti bulunan Arapgirspor topladığı 14 puanla 6. sırada yer alırken, 12 Bingölspor ise 10 puanla 7. basamakta bulunuyor.

Grupta 3 puanla son sırada bulunan Malatya İdmanyurdu da 20 Kasım Pazar günü deplasmanda Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor ile karşılaşacak. Elazığ Gençlik Merkezi Sentetik Sahasında saat 13.00’de başlayacak karşılaşmada Muhammed Selim Özbek, Elif Yılmaz ve Mazlum Bilici hakem üçlüsü yönetecek.