Arapgirspor BAL’a damga vurmaya hazırlanıyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Arapgirspor yeni sezon hazırlıklarına erken başladı. Sonbaharın ortalarında başlaması planlanan 2022-2023 sezonunda ligde üst sıraları hedefleyen mor beyazlılar iç transferde 10 futbolcuyla sözleşme yenilediğini duyurdu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’ni ikinci sırada tamamladıktan sonra Arguvan Belediyespor’un 3.Lig’e yükselmesiyle kontenjandan BAL’a adını yazdırmayı başaran Arapgirspor’da yönetim yeni sezon hazırlıklarına erkenden başladı. İç saha maçlarını Arapgir’de oynayacak olan mor beyazlı kulübün başkanı Metin Akyüz, ilçeye gelecek olan deplasman takımlarının konaklama sorunu yaşamamaları için ilçede bulunan bir otelin işletme hakkını satın aldı. Akyüz, bir yandan kulübe maddi kaynak aktarılması konusunda da girişimlerde bulunurken bir yandan da yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı. Önceliği iç transfere veren başkan Akyüz, teknik direktör Selim Kaygusuz ile futbolcular Ömer Nasuhi Baran, Ertuğrul Karakayış, Volkan Tuncel, Ersin Yahşi, Tayyip Eren Aşıcı, Miraç Tura, Selim Yumrutepe, Osman Türkmen, Ahmet Turan Duman ve Kürşat Akçadağ ile sözleşme yeniledi. Ayrıca Arapgir temsilcisinde yardımcı antrenörlük görevine Hüseyin Kılınç, kaleci antrenörlüğüne Okan Uncu ve genç takım teknik sorumluluğuna Fuat Özer getirildi.