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Arapgirspor 2’de 2 yaptı!

Erkekler Voleybol 2. Ligi’nde tarihinde ilk kez mücadele eden Arapgirspor oynadığı ikinci maçtan da galibiyetle ayrıldı. Kısıtlı imkanlara rağmen ligde temsil ettiği ilçenin adını yakışır şekilde duyurmak isteyen mor reyhanlar evinde Bingöl temsilcisi Yeni Solhanspor’u 3-0 mağlup etti.

arapgirspor 2’de 2 yaptı!
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Arapgirspor 2’de 2 yaptı!

Erkekler Voleybol 2. Ligi’nde tarihinde ilk kez mücadele eden Arapgirspor oynadığı ikinci maçtan da galibiyetle ayrıldı. Kısıtlı imkanlara rağmen ligde temsil ettiği ilçenin adını yakışır şekilde duyurmak isteyen mor reyhanlar evinde Bingöl temsilcisi Yeni Solhanspor’u 3-0 mağlup etti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler Voleybol 2. Ligi 7. Grup’ta mücadele veren Arapgirspor 4.hafta programında evinde Bingöl temsilcisi Yeni Solhanspor’u konuk etti. Tecde Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Nazmi Zeren ve Mustafa Emre Girgin hakem ikilisi yönetti. Ligdeki ilk maçında Erzincan Yurdum Gençlikspor’u 3-0 mağlup ettikten sonra 2.haftada deplasmanda Bağlar Gençlikspor ile oynaması gereken müsabaka ev sahibi takımın ligden çekilmesi üzerine iptal edilen Arapgirspor, 3.haftayı ise bay olarak geçmişti. Ligin 4.haftasında sahasında Yeni Solhanspor’u ağırlayan mor reyhanlar müsabakayı 25-10, 25-17 ve 25-20 setlerle kazanarak ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Aldığı galibiyetle puanını 6’ya yükselten Arapgirspor maç eksiğiyle grubunda 11 puanı bulunan lider Şiran Akademi’nin iki basamak gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Voleybol 2. Ligi 7. Grup’ta 4. haftanın sonuçları şöyle:

Arapgirspor 3-0 Yeni Solhanspor

Diyarbakır Yenişehir Belediyespor 1-3 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane

Erzincan Yurdum Gençlik 0-3 Ünsal Gruop Şiran Akademi

Arapgirspor 3-0 Yeni Solhanspor

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