Arapgirli Muhtarlar Atatürk Anıtına Çelenk Bıraktı

Arapgir’de Muhtarlar Günü münasebeti ile düzenlenen programda ilçe muhtarları Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Arapgir Muhtarlar Derneği Başkanı Özgür Çataltaş yaptı.

Çataltaş konuşmasında; 19 Ekim tarihi Başbakanlık makamının 19.10.2016 tarih ve 29507 sayılı mükerrer resmi gazete yayını ile Muhtarlar Günü olarak belirlenmiştir. Seçimle göreve gelen muhtarlarımız Kamu düzeni içerisinde etkili olduğu kadar halkımızın arasında sosyal ve ekonomik hakların aranmasında vatandaşlarımızın huzur ve refah içerisinde yaşaması için Demokratik ve eşitlik ilkesinin sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. Muhtarlarımızın böyle bir günde anılması için yapılan çalışmaya tüm muhtarlarımız adına devlet büyüklerimize teşekkür ederim dedi.

Kutlama Programına Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jan. Üstğmn Mehmet Emin Onbüyük, Belediye Başkan v. Basri Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Gürbüz Bulut ve Ramazan Erdem, İlçe Emniyet Amiri v. Mehmet Yıldırım, Siyasi Parti Temsilcileri, Arapgir Muhtarlar Derneği Başkanı Özgür Çataltaş, kurum müdürleri, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri ve Muhtarlar katıldı.

Takiben Muhtar heyeti, Belediye Başkanımız Sayın Haluk Cömertoğlu’nu makamında ziyaret ettiler. Muhtarlarla bir süre sohbet eden ve ilçemizin genel sorun ve ihtiyaçları hakkında görüşen Başkan Cömertoğlu, demokrasinin mihenk taşı olan muhtarlarımızın muhtarlar gününü tebrik ederek, birlik ve beraberlik içerisinde elbirliğiyle vatandaşımıza hizmet sunulmasında kendilerine başarılar dileyerek teşekkür etti. (Bülten)

