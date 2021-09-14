ARAPGİRLİ CÖMERTOĞLU’NUN İSYANI…

Başkan ile Kent adlı bir derginin düzenlediği Belediye Başkanları ve uyguladıkları projeleri ödüle layık görme töreni düzenlenmişti Movenpick otelde.

Başkanlar kendilerini öve öve bitiremeyince zaman daraldı ve derken program gecikti.

Başkanlar siyasi olarak “Başkan” seçilirler.

Diledikleri gibi konuşurlar.

Fırsatını buldular mı mikrofonu bırakmak istemezler.

Fırsatı değerlendireceklerini düşünür kendilerini, yaptıklarını, projelerini anlatırlar.

Erzurum Oltu ilçesi Belediye Başkanı ödülünü aldıktan sonra bir kaç söz etmek istedi.

Tabi ki siyasi olarak.

Mikrofonu aldı ve “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı iki bin yirmi sekize kadar tekrar seçmeliyiz AK Partili Belediye başkanları olarak“ diyerek birkaç söz söyledi, ödülünü aldı ve sahneden indi.

Az sonra Arapgir Belediye Başkanı, eski AK Partili Haluk Cömertoğlu Oltu Belediye Başkanının konuşmalarının nedense hoş karşılamamış…

Hazmedememiş…

Oltu belediye Başkanının ”Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP olarak desteklerimizi sonuna dek vermeliyiz “ demişti cümlesinin sonunda.

Millet ittifakı içinde yer alan ana muhalefet partili, yani CHP’li Haluk Cömertoğlu bu siyasi konuşmaya cevap niteliğinde olacak ki sahneye ödülü için gelir gelmez ve de mikrofonu ele geçirir geçirmez başladı soyunu sopunu…

Atalarının kimler olduğu…

Nereden nereye geldiklerini…

Arapgir’in güzelliklerini anlatmaya.

Ve ekledi…

“Kapı önüne konunca iki dönem AK Partiden Belediye başkanı seçilmiş biri olarak ve de on üç yıllık Başkan olarak Cumhurbaşkanı hepimizin Cumhurbaşkanıdır. Burada siyaset yapmamalıyız, şimdi CHP den Başkanım”

Dedi ve adeta “bunu ben istemedim, onlar beni istemeyince bende onları istemedim ve ben de CHP den aday oldum ve ilçem halkının beni ne kadar sevdiğini göstermesi açısından CHP den de seçildim. ilçem de AK Parti kaybetti, CHP’li olarak ben kazandım“ dedi…

Buyurun…

Ne dedi başkan?

“Kapı önüne kondum“

Buna ne gerek vardı ki Cömertoğlu’nu kapı önüne koydunuz?

Cömertoğlu Oltu Belediye Başkanına değil AK Parti il yönetimine seslendi orada.

Ödül töreninde siyasi çarpışma yaşandı.

Siyaset her yere sıçramış durumda.

Ve her yerde her fırsatta herkes kendini, partisini öne çıkarmaya çalışıyor.

İki bin yirmi üç zor geçecek…