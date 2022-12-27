Arapgir’de doğal gaz çalışmaları sürüyor

Malatya’nın Arapgir ilçesinde geçtiğimiz hafta başlayan doğal gaz hattı döşeme çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, ilçede devam eden çalışmalarını yerinde inceledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Arapgir’de hızlı bir şekilde ilerleme kaydeden ve birçok caddenin doğalgaz hattına kavuşmasıyla bu seneki hedefe ulaşılmasına yaklaşıldığını belirtti. İlçe için olmazsa olmazlardan olan doğalgaz çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını vurgulayan Cömertoğlu, önümüzdeki günlerde ilçenin bir bölümünde de olsa servis hatlarının bağlanacağını kaydetti.

Cömertoğlu, Arapgir’in doğal gaza kavuşmasında projenin buraya kadar gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. (İHA)