Arapgir ve Yeşilyurt tek golle güldü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden Malatya ekiplerinden Yeşilyurt Belediyespor ile Arapgirspor rakiplerini tek golle mağlup ederken, Malatya İdmanyurdu aynı skorla haftayı puansız kapattı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta 4.hafta karşılaşmaları oynandı. Geçen hafta Akçadağspor’un ligden çekilme kararı alması sonrası bu hafta da Adıyamanspor, Aksaray Gençlikspor ile oynayacağı karşılaşmaya çıkmadı. Grupta mücadele veren Malatya ekiplerinden Yeşilyurt Belediyespor, Şanlıurfa Viranşehir Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Yeşil beyazlılar, müsabakanın 68. dakikasında Eray Baba’nın attığı golle 1-0 galip ayrılarak puanını 9’a yükselti ve haftayı 2. basamakta tamamladı.

Grubunda geçen hafta Kahta 02 Spor ile 0-0 berabere kalan Arapgirspor bu hafta sahasında Siverek Belediyespor’u konuk etti. Arapgir’de oynanan karşılaşmadan 90+3. dakikada Selim Yumrutepe’nin attığı golle 1-0 galip ayrılan mor beyazlılar puanını 7’ye çıkarttı ve 6. sıraya yükseldi. Sezona kötü başlayan ve grupta puanı bulunmayan Malatya İdmanyurdu ise deplasmanda 12 Bingölspor’un konuğu oldu. Malatya ekibi, Bingöl Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 10. dakikasında Gökhan Aşikar’ın attığı golle 1-0 kaybetti.

BAL 2. Grup’ta 4.haftanın toplu sonuçları şöyle: Viranşehir Belediyespor 0-1 Yeşilyurt Belediyespor, Elbistanspor 0-1 Dersimspor, Arapgirspor 1-0 Siverek Belediyespor, Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor 1-2 Kahta 02 Spor, 12 Bingölspor 1-0 Malatya İdmanyurdu