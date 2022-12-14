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Anasayfa / Arapgir / Arapgir ’de doğalgaz çalışmalarına başlandı

Arapgir ’de doğalgaz çalışmalarına başlandı

Malatya’nın Arapgir ilçesinde doğalgaz çalışmalarına başlandı.

Arapgir ’de doğalgaz çalışmalarına başlandı
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İlçeye yapılacak doğalgaz dağıtımı için ilk malzemeler ilgili şirket tarafından ilçeye getirildi. Çalışmaları yapacak firma ilk etapta doğalgaz deposundan ilçe merkezine kadar gelecek olan ana hat borularının sevkini gerçekleştirecek.

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Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, uzun süredir yoğun emek sarf ettikleri doğalgaz yatırımı için ilçe merkezinde ilk kazmanın vurulduğunu söyledi. Doğalgaz çalışmalarının ilçe merkezinde hızlı şekilde sürdürüleceğini dile getiren Cömertoğlu, planlanan şekilde diğer mahallelerde de çalışma yapılacağını aktardı. Cömertoğlu, belediye olarak doğalgaz firmasına işin daha hızlı yürümesi ve ilçe halkının doğal gaza bir an evvel kavuşması için kazı çalışmalarında yardımcı olduklarını ifade ederek, “Kazı çalışmaları sırasında vatandaşlarımıza verilecek rahatsızlık noktasında belediye olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık.

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Esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan biraz sabırlı olmalarını istiyoruz. Doğalgaz çelik ve polietilen boruları ilk etapta 8 tır olarak belediyemize ait garaja nakledilmiş ve kazı çalışmaları çelik boruların kaynak işleriyle birlikte ilk bin metresi seviyesine ulaşmıştır. Bu yıl mevsim şartları elverdiği takdirde bu ay sonuna kadar konutların bulunduğu alanı da içeren bölgeye kadar gaz verilecek konuma getirilmesini hedefliyoruz. Doğalgaz firması merkez mahallede doğalgaz çalışmalarını hızlı bir şekilde bitirerek 2023 yılı sonunda ilçe halkını doğalgaza kavuşturmayı planlıyor. İnşallah çalışmaların tamamlanmasıyla ilçemizde de doğalgazı kullanmaya başlamış olacağız. Bu projemizin ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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