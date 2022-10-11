Aranan can suyu bulunamıyor!

Süper Lig macerası beş sezon sürdükten sonra küme düşen Yeni Malatyaspor 1. Lig’in ilk 8 haftasında galibiyetle tanışamazken, son olarak Erzurumspor karşısında hoca değişikliğinin reaksiyon vermemesi ve gençlerin sergilediği umut vermeyen futbol camiayı tedirginliğe sevk etmeye başladı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’in 8.haftasında sahasında Erzurumspor’a 1-0 mağlup olarak alt sıralardan kurtulma yarışında yara alan Yeni Malatyaspor haftayı 3 puanla 18. sırada kapattı. Ligde 8 karşılaşmada bu zamana kadar 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan sarı kırmızılıların üst sıralardaki en yakın rakibiyle arasındaki fark 3 puana çıktı.

FIFA’dan tarafından aldığı transfer yasağı nedeniyle transfer sezonunda kadrosuna istediği takviyeleri yapamayan ve yaş ortalaması 20 olan gençlerden kurulu kadrosuyla lige başlayan Yeni Malatyaspor’da kötü gidişat önlenemiyor. Ligde bu sezon galibiyetle tanışamayan sarı kırmızılı kulüpte alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Cihat Arslan’la yollar ayrılarak takımın başına Hasan Özer getirildi. Kan değişiminin takıma iyi geleceğini düşünen sarı kırmızılı yönetimin bu düşüncesi Erzurumspor maçında gerçekleşmezken, aksine yeni teknik heyetle çıkılan ilk maçta futbolcuların önceki haftalara kıyasla daha kötü bir oyun sergiledikleri gözlendi.

Karşılaşmanın ilk yarısında net bir hücum anlayışı ortaya koyamayan ve organize olmakta güçlü çeken Yeni Malatyaspor, Erzurumspor takımının orta sahasını geçmekte sorunlar yaşadı. Godfred Donsah’ın sakatlığı nedeniyle oynamadığı karşılaşmada on birde başlayan Yiğit Ulaş 68. dakikada oyundan alınırken, hücumda beklenen etkiyi gösteremeyen Aly Malle’nin yerine Yakup Alkan, Jospin yerine ise Mert Miraç Altıntaş dahil oldu. Cengizhan Akgün’ün hatalı pası yüzünden 58. dakikada Eren Tozlu’nun attığı gol öncesinde saha kenarında yaşanan oyuncu değişikliği uyarısı Yeni Malatyasporlu oyuncuların dikkatinin dağılmasına neden oldu. Teknik heyetin dördüncü hakemle diyaloğa girdiğini gören orta hakem oyunun başlamasını isterken Cengizhan ayağındaki topu savunmadaki arkadaşlarına attığı sırada defansın arkasında bulunan Eren Burak Kavlak’ın müdahalesine rağmen topu ağlarla buluşturdu. Tribündeki taraftarlar kenarda yaşananlara konsantre olmuşken takımlarının 1-0 geriye düştüğünü görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Erzurumspor defansının kilidini açmakta güçlü çeken sarı kırmızılılarda golden sonra yapılan oyuncu hamleleri de işe yaramadı ve müsabaka bu sonuçla tamamlandı.

Malatya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı yaklaşık bin 500 dolayında taraftar tribünden takip etti. Doğu ve Batı alt tribünlerinin açıldığı karşılaşmaya gelen sarı kırmızılı taraftarlar maçın büyük bir bölümünde tezahüratlarla takımlarına destek olurken, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle herkes hayal kırıklığına uğradı. Beklentilerin altında kalan oyunla rakibine mağlup olan Yeni Malatyaspor’lu oyuncuların performansı taraftarları umutsuzluğa sevk ederken, bazı taraftarlar futbolcuların soyunma odasına girdikleri sırada oyunculara tepki gösterdi.