Aranan 28 kişi yakalandı

Haklarında yakalama kararı olan 28 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri haklarında yakalama kararı olan 28 kişi için operasyon düzenledi. 29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında yapılan operasyon sonucunda aranan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca yine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda 22 gr Metamfetamin, 77 adet uyuşturucu hap, 2.13 gr Esrar, 3 adet tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı ve 2 adet kesici alet ele geçirilmiştir. (Haber Merkezi)