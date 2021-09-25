ARAMIZA VİRÜS GİRDİ

Aramıza virüs girdi.

Kimseyi kucaklayamaz, sevemez, bağrımıza basamaz olduk.

Bu ne yahu !

Anayı babayı ayırdı.

Oğlanı kızı ayırdı.

Eşi dostu ayırdı.

Evi, çarşıyı pazarı ayırdı.

Parayı pulu cepten ayırdı.

Hasta hastaneye gitmeye korkar oldu.

Yüzler peçeden korunurken şimdi herkes maskeli peçe takar oldu.

Sanki çocukluğumun filmlerinden “Maskeli Beşler” filmini oynuyoruz.

Yok laboratuarda üretildi yok Çin de çıktı yok Amerika Çine ihraç etti.

Bir sürü dedikodu ile hayatımız felç oldu.

Ne kızımızı ne oğlumuz kucaklar olduk.

Torunları öpüp koklamayı unuttuk“ne olur ne olmaz” diye.

Hanımlar kocalardan kaçar oldu.

Yatak bir tarafta koca bir tarafta, eşler hatunlar diğer tarafta.

Yüzde maske, elde kolonya!

Olmadı dezenfektan kullan.

Neymiş efendim “ne olur ne olmaz olur ki virüs kaparmışız”

Dünyanın tadı kaçsa iyi, hayatımızın tadı kaçtı.

Bir virüs olsa iyi idi, belki baş ederdik…

Biri biterken diğeri başlıyor.

Arkası gelmez virüslerden bıktık illallah…

Adeta benim gençlik yollarımın şarkıcısı Erkin Koray’ın şarkısını söylüyoruz:

“Biri biterken diğeri de başlar FesüphanAllah”

Velhasıl yaşamın tadı kaçtı.

Onu bunu bilmem, insanlık büyük azap içinde.

Buna rağmen hâlâ bu illeti ciddiye almayanlar var ya…

Hayret doğrusu.

Neymiş efendim “inanmıyormuş böyle bir hastalığın olduğuna”!

Ulan oğlum! Bu ölenler keyiflerinden mi ölüyorlar?

Kulağın duymuyorsa gözlerin demi kör ki okumuyor, yazılıp çizilenleri görmüyorsun?

Kim ne derse desin, Allahın insanlığa verdiği en büyük uyarılardan birini yaşıyor, şahit oluyoruz.

Çünkü insanlık Allahın yolundan çok ama çok uzaklaştı…