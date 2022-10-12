Aralarında çıkan kavga, kazayı unutturdu!

Malatya’da kamyon ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, araç sürücülerinin yakınları arasında çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Adliye Kavşağı mevkiindeki alt geçidin çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine giden U.Ö. idaresindeki 44 KN 403 plakalı kamyon, aynı yönde ilerleyen F.U. yönetimindeki 34 VL 4720 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayı duyarak olay yerine gelen araç sürücülerinin yakınları arasında çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı. Trafiğin bir süre kontrollü sağlandığı bölgede kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)