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Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca bulundu

araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca bulundu
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Antalya’nın Aksu ilçesinde Jandarma ekipleri, bir şahsın aracında yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Aksu İlçesi, Topallı Mahallesi yol kontrol noktasında saat 04.30’da Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak çalışma gerçekleştirildi. Çalışmada M.K. isimli şahsa ait araçta 1 adet ruhsatsız 7.65 marka tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve içerisinde 7 adet 7.65 minimetre çapında fişek ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

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