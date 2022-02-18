DOLAR

13,5972$% 0.03

EURO

15,4480% -0.12

STERLİN

18,5061£% -0.2

GRAM ALTIN

824,82%-0,52

ÇEYREK ALTIN

1.337,00%-0,59

BİTCOİN

553423฿%-6.60046

Öğle Vakti a 12:46
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Erzincan’da sulama kanalına uçarak kaza yapan ve aracın içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Kemah kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.A.’nın kullandığı 69 AF 217 plakalı araç bir anda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan sulama kanalına uçtu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştığını gören ekipler durumu İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekiplerine haber etti. Kısa zamanda kaza mahalline ulaşan ekiplerin yaklaşık yarım saatlik uğraşı sonucu yaralanan sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kayıp adamın cansız bedeni uçuruma devrilmiş otomobilde bulundu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.