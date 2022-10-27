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Araçlara kışlık bakım uyarısı!

Araçlara kışlık bakım uyarısı!
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Araçlara kışlık bakım uyarısı!

Kış öncesinde araçlarına bakım yaptırmak isteyen sürücüler, oto tamircilerde yoğunluk oluşturdu.

Sanayi sitesinde araçlarına bakım yaptırmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor.  Sanayi esnaflarından Mehmet Kemet, bu yıl kışın sert geçmesinin beklendiğini ifade etti. Şimdiden kış bakımlarına başladıklarını anlatan Kemet, talebin yüksek düzeyde olduğunu dile getirdi.

Müşterilerin randevu ile geldiğini söyleyen Kemet, sürücülerin 10 bin bakımlarını mutlaka eksiltmemeleri gerektiğini anlattı. Antifrizlerin her 6 ayda bir yenilenmesi gerektiğini dile getiren Kemet, “Kış lastikleri aralık ayında başlıyor zaten. Kış ayında yaz lastiklerini kesinlikle kullanmamalılar. Kış bakımlarında öncelikle antifrizleri kontrol ediyoruz. Ondan sonra frenleri, fren balatalarını kontrol ediyoruz. Filtreleri, yağlarını, kayışlarını kontrol ediyoruz. Bakımlarını mutlaka yapmaları lazım. Yapmadıkları zaman daha sonra maliyetleri artıyor” dedi. (İHA)

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