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Anasayfa / Asayiş / Aracın aynasının çarptığı yaşlı adam yaralandı

Aracın aynasının çarptığı yaşlı adam yaralandı

aracın aynasının çarptığı yaşlı adam yaralandı
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Tekirdağ Çorlu’da seyir halindeki aracın aynasının çarptığı yaşlı adam yaralandı. Yaralı adam acı çekerken, yol kenarında toplanan bir grup vatandaşın film izler gibi meraklı bakışları tepki çekti.

Görünmez kaza olarak tabir edilen olay, Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri eski Gaziler Parkı yakınlarında meydana geldi. Otogar istikametinden Cumhuriyet Meydanı istikametine seyreden H.D. yönetimindeki 59 ABC 244 plakalı hafif ticari araç, yaya M.D.’ye çarptı.

Aracın aynasının çarptığı yaşlı adam yere yığılarak yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi eczane çalışanları yaptı. Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı vatandaş tedavi altına alındı.

Kazayı gördüğünü iddia eden bir vatandaş, “Araç sürücüsünde hata yok. Kaza yayanın dikkatsizliğinden meydana geldi” diye konuştu.

Öte yandan, olay yerinde toplanan çok sayıda meraklı vatandaşın, o anları film izler gibi izlemesi tepki çekti.

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