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Anasayfa / Asayiş / Aracı yandı, üzüntüden “Garibin bir arabası vardı, şimdi o da yok” dedi

Aracı yandı, üzüntüden “Garibin bir arabası vardı, şimdi o da yok” dedi

aracı yandı, üzüntüden “garibin bir arabası vardı, şimdi o da yok” dedi
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sürücü park ederken motorunda yangın çıkan LPG’li otomobil kullanılamaz hale geldi. Araç sahibi oto bakım ustası, “Garibin bir arabası vardı, bu saatten sonra o da kalmadı. Yananı görür Allah” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Olay, gece saatlerinde Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 3. Sokak’ta meydana geldi. Oto bakım ustası Atalay Berkiten, otomobilini evinin yakınına park etmeye çalıştığı esnada aracın motorunda yangın çıktı. Panik içinde araçtan atlayan Berkiten, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle yardıma koşarken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç söndürüldü.

Yangın sonrası üzüntüsü gerginliğe dönüşen Atalay Berkiten’i Havuzlar Polis Karakolu amiri sakinleştirdi. Aracının bir anda yandığını ifade eden Berkiten, “Arabayı park etmeye yer arıyordum. Bir anda alev almaya başladı. Garibin bir arabası vardı o da yandı, artık bu saatten sonra o da yok. Yananı Allah görür” diye konuştu.

Büyük hasar gören araç kullanılamaz hale gelirken, yangının elektrik tesisatından çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.

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