Araç yangınlarına dikkat!

HÜSEYİN KOCAMAN

Diğer yangınlar gibi araç yangınlarının da çok tehlikeli olduğundan bahseden Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, “İlk müdahaleye uzaktan başlayın. Dumanın üzerinize doğru gelmemesi için rüzgârı arkanıza alarak ve araca çok yaklaşmadan yangın söndürücüsünü alevlerin dibine dik bir şekilde uygulayın” dedi.

Orman, ev, çatı, ot yangınları kadar araç yangınları da önemli bir yer tutuyor. Özellikle sürücüleri ilgilendiren bu konuyla ilgili BUSABAH gazetesine konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, önemli açıklamada bulundu.

Araç yangınlarının kontrolsüz bir yanma sonucu motorlu araçlarda meydana geldiğini ifade eden Katipoğlu, bu yanının da diğer yangınlar kadar tehlikeli olduğunu söyledi.

İŞTE ARAÇ YANGILARININ ÇIKIŞ SEBEPLERİ

“Araçlar, elektrikli cihazlardaki kısa devreler, sıcak egzoz sistemi ve modern araçlarda bulunan ve aniden hava yastıklarını şişiren ateşleyiciler gibi çok sayıda potansiyel yangın kaynağını barındırmaktadır. Araç yangınlarının nedenlerini sorgularken ilk olarak bu noktalara dikkat edilmelidir” diyen ve yangın tipinin nedenlerini de sırlayan Katipoğlu, şunları ifade etti:

Karbüratöre gelen benzin hortumlarının zamanla aşınması sonucunda sıcak motor üzerine yakıtın sızıntı yapması.

Karbüratörden damlayan benzinin manifold üzerinde dökülerek alev alması.

Yakıt iletim borularında meydana gelen hasarlar.

Rastgele çekilen elektrik tesisatının kontak yapması. (modifiye)

Trafik kazaları.

Sigara izmaritinin düşürülmesi.

Fren balatalarının aşırı ısınması.

Akümülatörden elektrik tesisatına fazla akım gelmesi.

Oto tamirhanelerinde dikkatsizce yapılan kaynak çalışmaları.

Kundaklama veya sabotaj.

Marş dinamosunun elektriği akümülatör yerine aracın gövdesine gitmesi.

LPG ile çalışan araçlarda bakır boru ve hortumlardan sızan gazın kıvılcım kaynağı ile birleşerek alev alması.

LPG ile çalışan araçlarda meydana gelen gaz sıkışması.

Güneş altında bırakılan aracın içerisinde yer alan çakmağın alev alması.

Güneş altında bırakılan aracın içerisinde yer alan kolonya, su şişesi, dezenfektan gibi güneş ışığında mercek görevi görecek materyallerin bırakılması.”

“ARAÇTAKİ TÜM KİŞİLERİ HEMEN DIŞARI ÇIKARIN”

Araçlarda meydana gelen yangınlara müdahale ederken yapılması gerekenleri de dile getiren Katipoğlu, “•Aracınızda yangın çıktığında sürüş halindeyseniz telaşlanmayın ve sakinliğinizi korumaya özen gösterin.