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Anasayfa / Gündem / Araç sürücüleri aman dikkat sis var!

Araç sürücüleri aman dikkat sis var!

Araç sürücüleri aman dikkat sis var!
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Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği; gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın güneyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

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Merkez: Parçalı az bulutlu, 10 derece

Akçadağ: Parçalı az bulutlu, 10 derece

Arapgir: Parçalı az bulutlu, 9 derece

Arguvan: Parçalı az bulutlu, 8 derece

Battalgazi: Parçalı az bulutlu, 11 derece

Darende: Parçalı az bulutlu, 8 derece

Doğanşehir: Parçalı az bulutlu, 10 derece

Doğanyol: Parçalı az bulutlu, 11 derece

Hekimhan: Parçalı az bulutlu, 8 derece

Kale: Parçalı az bulutlu, 9 derece

Kuluncak: Parçalı az bulutlu, 9 derece

Pütürge: Parçalı az bulutlu, 9 derece

Yazıhan: Parçalı az bulutlu, 10 derece

Yeşilyurt: Parçalı az bulutlu, 10 derece

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