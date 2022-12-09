Araç sürücüleri aman dikkat sis var!

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Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği; gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin edilmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.
RÜZGAR: Rüzgarın güneyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.
Merkez: Parçalı az bulutlu, 10 derece
Akçadağ: Parçalı az bulutlu, 10 derece
Arapgir: Parçalı az bulutlu, 9 derece
Arguvan: Parçalı az bulutlu, 8 derece
Battalgazi: Parçalı az bulutlu, 11 derece
Darende: Parçalı az bulutlu, 8 derece
Doğanşehir: Parçalı az bulutlu, 10 derece
Doğanyol: Parçalı az bulutlu, 11 derece
Hekimhan: Parçalı az bulutlu, 8 derece
Kale: Parçalı az bulutlu, 9 derece
Kuluncak: Parçalı az bulutlu, 9 derece
Pütürge: Parçalı az bulutlu, 9 derece
Yazıhan: Parçalı az bulutlu, 10 derece
Yeşilyurt: Parçalı az bulutlu, 10 derece
Eniştesini bakın hangi tabanca ile vurdu
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