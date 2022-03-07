DOLAR

14,4037$% 0.15

EURO

15,6787% 0.13

STERLİN

18,9234£% 0.19

GRAM ALTIN

919,67%-0,30

ÇEYREK ALTIN

1.489,00%-0,46

BİTCOİN

557741฿%3.60317

Öğle Vakti a 12:44
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Araç önce park halindeki otomobile, sonra millet bahçesinin duvarına çarptı: 2 yaralı

Araç önce park halindeki otomobile, sonra millet bahçesinin duvarına çarptı: 2 yaralı

araç önce park halindeki otomobile, sonra millet bahçesinin duvarına çarptı: 2 yaralı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Küçükçekmece’de sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araç, savrularak millet bahçesinin duvarına çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, trafikte yoğunluk oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Bulvarı’nda yaşandı. İddiaya göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 66 LJ 873 plakalı hafif ticari araç, park halindeki 77 AAZ 511 plakalı otomobile çarptıktan sonra savrularak millet bahçesi duvarına çarptı. Kazayı gören civardaki vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Polis kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kocaeli’de 320 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.