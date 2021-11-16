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Araç kiralama hizmeti alınacak!
Malatya Şeker Fabrikası araç kiralama hizmeti alınacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “FABRİKAMIZ PERSONELİNİN MİDİBÜS VE MİNİBÜS İLE TAŞINMASI HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.
İhalenin teklif açma tarihi 30 Kasım olarak belirtildi.
İlana ulaşmak için tıklayınız…
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