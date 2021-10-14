Araç Kiralama Hizmeti Alınacak!

Malatya Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü araç kiralama hizmeti alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “2 ADET 3 YIL SÜREYLE ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İhalenin teklif açma tarihi 9 Kasım olarak belirtildi.

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