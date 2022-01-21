DOLAR

13,4235$%0.28

EURO

15,2321%0.5

STERLİN

18,2115£%-0.04

GRAM ALTIN

790,92%0,13

ÇEYREK ALTIN

1.285,00%-0,15

BİTCOİN

516943฿%-8.35605

Akşam Vakti a 17:42
Malatya AÇIK -5°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Araç deposundan yakıt çalan şüpheli tutuklandı

Araç deposundan yakıt çalan şüpheli tutuklandı

araç deposundan yakıt çalan şüpheli tutuklandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Elazığ’da park halinde bulunan aracın depo kapağını kırarak araçta bulunan mazotu çalan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre ekipler, cadde üzerinde park halinde bulunan aracın depo kapağının kırılarak araçta bulunan mazotun çalındığı ihbarını aldı. Hırsızlık ile ilgili çalışma başlatan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan titiz çalışmalar neticesinde şüphelinin İ.H.F. (32) olduğunu tespit etti. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan İ.H.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Sezen Aksu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundular

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.