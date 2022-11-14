ARAÇ AÇIKLAMASI VAR;

MEMURİYET AÇIKLAMASI YOK!

Sayıştay denetçileri, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde yaptığı incelemede, temizlik işleri için alınan araçların ‘temizlik’ dışında pek çok işte kullanıldığını belirledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi, “ Raporda araç alımlarıyla ilgili kısımda belirtilen araçlar; arazi kontrol aracı olarak kiralanmış ve lüks olmayan araçlardır. Bu araçlar şehrimizin 12 bin 313 kilometrekarelik hizmet alanında ilgili personellerimiz tarafından sahada, arazi incelemesi sırasında kullanılarak hizmet vermektedir.” dedi.

Sayıştay raporundaki bir diğer tespitte özel kalem müdürlüğü kadrosuna gerçekleştirilen atamaların belediye tarafından ‘memuriyete sınavsız giriş’ yöntemi olarak kullanıldığı oldu. Raporda, 23.12.2019 tarihinde özel kalem müdürlüğüne atanan bir personelin 16 gün sonra, 28.12.2020 tarihinde özel kalem müdürlüğüne atanan başka bir personelin de bir gün sonra belediyede memur kadrosuna nakledildiği belirlendi. 27.10.2021 tarihinde ise özel kalem müdürü olarak atanan bir personelin, 01.11.2021 tarihinde Sağlık ve Sosyal Daire Başkanlığı bünyesinde memur olarak göreve başladığı tespit edildi. Araçlarla ilgili açıklama yapan Malatya büyükşehir belediyesi bu konuya yaptığı açıklamada yer vermedi.

Konu ile ilgili Malatya Büyükşehir Belediyesinden açıklama geldi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bilindiği gibi Sayıştay Başkanlığı tarafından her yıl düzenli olarak denetim raporları yayınlanmaktadır. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyemiz ile ilgili 2021 yılı Denetim Raporu yayınlanmış, ‘belediyenin mali disiplinden taviz vermemesinden’ övgü ile söz edilmiştir. Bununla birlikte bazı hususlarda atfedilen iddialarla ilgili gerekli görülen bu açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir. Raporda araç alımlarıyla ilgili kısımda belirtilen araçlar; arazi kontrol aracı olarak kiralanmış ve lüks olmayan araçlardır. Bu araçlar şehrimizin 12.313 kilometrekarelik hizmet alanında ilgili personellerimiz tarafından sahada, arazi incelemesi sırasında kullanılarak hizmet vermektedir. Bahsi geçen araçlar herhangi bir makama veya hususiyete tahsisli değildir. Öte yandan adı geçen Mercedes Benz araç ise önceki dönemlerde kiralanmış olan 2012 model, 44 ND 299 plakalı araç olup, bu aracın kira süresinin uzatılması işlemidir. Yani yeni bir lüks araç alımı ya da kiralanması söz konusu değildir. Aynı raporun içerisinde Büyükşehir Belediyemizin planlı, programlı, güvenilir ve prosedürlere uygun çalıştığı belirtilmiştir. 2021 Yılı Denetim Raporu Denetim Görüşü Bölümü’nde, “Malatya Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu yatırımlardan dolayı; sermaye giderlerindeki olumlu artışa rağmen faiz giderlerinin düşmesi, Belediyenin mali disiplinden taviz vermediğini ve yapılan yatırımların finansmanında öz kaynakların tercih edildiğini göstermektedir. Geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tabloların ‘Tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır” denilmektedir.

Tüm kamuoyunun açık ve net bir şekilde bilmesini isteriz ki; Malatya Büyükşehir Belediyesi, yakalamış olduğu mali disiplinle, belediye bütçelerinin kat be kat üzerinde yatırımlar gerçekleştirmektedir. Belediyemiz başarılı bütçe yönetimine aynı kararlılık ve istikrarla devam edecektir. (Haber Merkezi)