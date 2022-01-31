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Arabanın çarptığı genç kız yaralandı

arabanın çarptığı genç kız yaralandı
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde arabanın çarptı 15 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Kaza öğleden sonra Siverek-Şanlıurfa karayolu Ataman Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşında ki Hatice K’ye araba çarptı. Çarpma sonucu kız çocuğu yaralandı.

Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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