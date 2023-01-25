ARA TATİLDE NE YAPMALI?

Sadece kötü notları değil; çocuğunuzun karnesindeki iyi notları da odaklanın ve bunu çocuğunuza hissettirin.

Cuma günü çocuklar karne aldı, kimi üzüldü kimi çok sevindi.

Hepsine hayırlı olsun…

Eğer çocuğunuzun karnesinde kötü not var ise, yapacağınız yorumlar önce iyi notlara olsun…

Kötü olan karnesini düzeltmek konusunda ona güvendiğinizi hissettirin…

Ve ikinci dönem daha çok çalışıp toparlayacağını, bunun çok da zor olmadığını anlatın.

Öncelikle çocuğunuz yapabileceğine inanmalı…

O inanırsa sizde inanırsınız…

Siz inanırsınız o da inanır…

Ve önemlisi çocuğunuzu kimseyle karşılaştırmayın…

Velilerin en çok yaptığı hatalardan birisi çocuklarını başkalarıyla kıyaslamıştır.

Çocuğunuzun karnesi hakkında başkaları ile konuşmayın…

Peki, çocuğunuz ne yapmalı,

Öncelikle konu tamamlamak için mükemmel bir fırsat bu 15 tatil.

Eksik olduğun konuları belirleyin ve dersleri günlere bölün ve tamamlayın.

15 gün boyunca en az üç tane genel deneme sınavı çözebilir brunch denemeleri aşırı önemli iki günde bir brunch denemesi çözebilir.

15 gün boyunca disiplini sağlayın her gün aynı saatte kalkmaya özen gösterin

Bu zaman dilimi kırılma noktası, ya ayağa kalkar, ya devam edersiniz ya da yolda kalırsınız.

Tatili çocukların bol bol kitap okumasını sağlayın.

Çocuklarınıza kitap okutmak, duygusal ve karakter gelişimini sağlayacak etkinlikler yaptırmak daha faydalı olur.

Ayrıca sinemaya, tiyatroya gidebilir, sosyal etkinliklere de yer verebilirsiniz.

Gelecekte başarılı olabilmeleri için günümüz çocuklarının akademik ve sosyal duygusal becerilerini geliştirmemiz önem taşımaktadır.

Çocukları sorumluluk alma ve aldığı sorumluluğu yerine getirme, becerilerini geliştirmek için bir iş ya da etkinliğin sonuna kadar sabrederek yapabilmelerini gerektiren görevler verilebilir.

Bu arada 8. ve 12. sınıflar hiç aksatmadan sınav hazırlığını sürdürmeleri gerekiyor.

Sevgiyle…