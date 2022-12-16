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Anasayfa / Eğitim / AÖL sınavı iptal edildi!

AÖL sınavı iptal edildi!

Açıköğretim Lisesi (AÖL) Sınavı'nda kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi.

AÖL sınavı iptal edildi!
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‘AÖL sınavı iptal mi?’ Sorusu, sınava katılım sağlayan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Açık lise sınavında kopya çektikleri belirlenen 60 bin öğrencinin sınavı Gözlemciler Komisyonu tarafından iptal edildi.

Açıköğretim lisesi birinci dönem sınavları 9 Aralık’ta çevrimiçi olarak başlamıştı.

11 gün erişim süresi olan sınava giren öğrencilerin cep telefonlarıyla soruların fotoğraflarını çekerek paylaştıkları belirlendi.

Bunun üzerine sınav hareketleri ve verileri üzerinden kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi.

Gözlemciler Komisyonu tarafından tüm sınavları iptal edilen öğrenciler 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavlarına alınmayacak.

Sınavlara yalnızca öğrenim çağı dışında olanlar girebilecek.

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