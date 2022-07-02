Antrenör eğitim programları devam ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından haziran ayında düzenlenen antrenör eğitim programları tamamlandı. 10. ve 11. grupların UEFA A; 9., 10., 11. ve 12. grupların UEFA B 2. aşama eğitim programları Erzurum’da yapıldı. Programlara toplam 144 aday antrenör katıldı. Bu eğitimlerin yanında 47 aday antrenörün katılımıyla İstanbul’da Atletik Performans Antrenör Eğitim Programı’nın 2. yüz yüze eğitim aşaması gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin yaptığı değerlendirmede, antrenör eğitiminde hız kesmeden yollarına devam ettiklerini söyledi. Belirlenen yeni metodoloji çerçevesinde düzenlenen programların olumlu etkilerinin kısa süre içinde görüldüğünü belirten Çetin, yaz aylarında yeni döneme dair planlamaları yapacaklarını ifade etti. Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, mevcut programları geliştirmeyi sürdüreceklerini ayrıca UEFA ile iş birliği içinde yeni eğitim programları açacaklarını bildirdi. (TFF)