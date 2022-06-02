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Antrenör başvuruları başladı

Antrenör başvuruları başladı
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Antrenör başvuruları başladı

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde spor branşlarında açılacak eğitim faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere eğitim görevlisi olmak isteyenler için başvuru alınacağı bildirildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Gençlik ve Spor Bakanlığı 81 ilde her branştan eğitici ve antrenörler ile ailesini genişletiyor. Malatya ilinde tüm ilçelerde gençlik ve spor il müdürlüklerine bağlı bulunan yurt müdürlükleri, Gençlik Merkezleri, spor kompleksleri ve ilçe müdürlükleri bünyesinde hizmet veren gençlerin eğitsel, sosyal, sportif ve Kültürel alanda gelişimine katkı sunmak amacıyla dışarıdan başvurular ile ek ders ücreti karşılığında eğitmen ve antrenör alımları yapılacaktır. Alanında uzman üniversite mezunu eğitici ve antrenörler şahsen il müdürlüğümüz idari binasında eğitsel, sosyal kültürel şubesi birimine başvurularını 06 Haziran 2022 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak detaylı bilgi almak isteyenlerin Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü internet sitesinde yer alan duyular kısmını ziyaret etmeleri istendi.

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