Antrenmandan sonra topluca düğüne gittiler

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar sürüyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Nurettin Soykan Tesisleri’nde teknik direktör Hasan Özer yönetiminde yapılan çalışmalarda oyuncuların moralli oldukları gözlendi. Dün öğlen saatlerinde gerçekleştirilen idman öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan Hasan Özer, 3-0 galip gelinen Altınordu maçı sonrası rehavete kapılmamaları konusunda oyuncularını uyardı. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren çalışmalarda top kapma ve pas çalışan sarı kırmızılılarda sakatlıkları süren Yakup Alkan, Fatih Aydın, Gofred Donsah, Taha Gür ile Arda Hilmi Şengül takımdan ayrı şekilde yardımcı hoca eşliğinden çalıştı. Hafif sakatlığı bulunan Donsah ile Arda Hilmi Şengül’ün Gençlerbirliği karşısında şans verilmesi halinde oynaması beklenirken, diğer oyuncuların forma giyemeyeceği öğrenildi.

Öte yandan Yeni Malatyasporlu oyuncular ve teknik heyet dünkü antrenman sonrası yedek kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan’ın düğünü için Gaziantep’e gitti. Dünya evine giren takım arkadaşlarının mutlu gününde yanında olan sarı kırmızılıların düğün merasimi sonrası tekrar Malatya’ya dönerek Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam edeceği ifade edildi.