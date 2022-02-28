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Antrenman tadında yarış

antrenman tadında yarış
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Antrenman tadında yarış

HABER MERKEZİ

Malatya’da düzenlenen Yüzme Bahar Şenlikleri yarışmalarında kulaçlar derece için atıldı.
Yüzme Bahar Şenlikleri yarışmaları Malatya Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi. Yüzme yarışlarına 300 sporcu katıldı. Çekişmeli geçen yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, diğer ilgili ve yetkililer verdi. Yüzme Bahar Şenlikleri yarışmalarının, sporcuların şampiyonalara hazırlanma, deneyim kazanma, şampiyonalara provaları için düzenlendiği kaydedildi.

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