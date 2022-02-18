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Antika tabanca ve tüfek ele geçirildi

antika tabanca ve tüfek ele geçirildi
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonrası Seydikemer ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi alındı.

Dosya savcısından alınan arama kararı sonrası M.S. isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 2 adet antika tabanca, bir antika tüfek, 2 ruhsatsız av tüfeği, kabartma üzerinde ata binmiş insan figürü olan taş, 4 adet toprak küp kap, tay ve metal tarihi obje, kama, taşlaşmış fosil, Roma dönemine ait olduğunu değerlendirilen gümüş sikke, 3 adet bronz sikke ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen gümüş bileklik ele geçirildi.

M.S. isimli şüpheli savcının talimatı doğrultusunda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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