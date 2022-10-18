“Antidepresan kullanmak işin en kolay kısmı”

SİNEM HATUN DAVUT

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre 2021’de mutlu olduğunu ifade eden 18 ve üzeri yaştaki vatandaşların oranı yüzde 49,3, mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı ise yüzde 16.6 oldu. Ekonomik sıkıntılar ve gelecek kaygısı gibi faktörler gençlerde antidepresan kullanımı oranlarını her geçen gün artırıyor. Psikiyatrist Özgür Aytaş, “Antidepresan kullanmak işin en kolay kısmı. Bilemediğiniz bir tabloda kişiyi rahatlatmak için hemen antidepresan önermek çözüm değildir. bunun yerine daha sağlıklı yollar bulunabilir örneğin kişilere rehabilitasyon sağlıklı beslenmeye düzenli uyumaya düzenli spor gibi aktiviteler yapmaya teşvik etmek gereksiz antidepresan tüketiminin önene geçebilir.” dedi.

Türkiye’de antidepresan ilaçların tüketimi her geçen gün artıyor.Bu konuyla ilgili BUSABAH gazetesine konuşan Psikiyatrist Özgür Aytaş, “Antidepresan ilaçların kullanımı maalesef doğru bir şekilde yönetilmiyor. Ne yazık ki buradaki en büyük pay, psikiyatrist hekim dışı arkadaşlar. İlaçların büyük kısmını bekli yüzde 90‘dan fazlasını psikiyatrist hekim dışı hekimlerimiz yazıyor. Depresyon tanısını karşılamayan hastalarda da antidepresan tüketimini görüyoruz. Bu anlamda doğru tanı ve doğru tedavi uygulanmadığı zaman çözümü antidepresanları kullanmakta buluyoruz. Gerekiyorsa antidepresan kullanmak gereksiz antidepresan kullanımının önüne geçecektir.” İfadelerine yer verdi.

“CİDDİ YAN ETKİLERİ DE OLUŞABİLİR”

“Doğru zamanda doğru kişiye kullanmadığınız bir ilacın etkisi olmayacağı gibi ciddi yan etkileri de oluşabilir.” diyen Psikiyatrist Özgür Aytaş, “ Kullandığınız antidepresanın özelliklerine göre farklı yan etkilerle karşı karşıya kalınabilir. Karaciğer enzimleri yüksekliği uyku bozukluğu pek çok farklı sorunlara neden olabilir. Burada kullanılan ilacın özellikleri göz önüne alınmalı.” şeklinde konuştu.

“PROBLEMİN NEDENİNE ODAKLI ÇÖZÜMLER ARAMAK DAHA MANTIKLI”

“Problemleri çözme yolu hemen bir ilaç kullanmaktan ziyade problemin nedenine odaklı çözümler aramak daha mantıklı olacaktır.” Diyen Psikiyatrist Özgür Aytaş, “Kişinin stres veya uyku bozukluğu varsa önce nedene yönelik bir inceleme yapmak gerekiyor. Antidepresan kullanmak işin en kolay kısmı. Bilemediğiniz bir tabloda kişiyi rahatlatmak için hemen antidepresan önermek çözüm değildir. bunun yerine daha sağlıklı yollar bulunabilir örneğin kişilere rehabilitasyon sağlıklı beslenmeye düzenli uyumaya düzenli spor gibi aktiviteler yapmaya teşvik etmek gereksiz antidepresan tüketiminin önene geçebilir.” şeklinde konuştu.