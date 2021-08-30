Antep Başladı, Malatya Bitirdi!

Sezonun ilk haftasında eksik ve hazır olmayan bir görüntü sergileyerek ağır bir yenilgiyle lige başlayan Yeni Malatyaspor önce deplasmanda Göztepe’yi, ardından da bu hafta karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü’nü yenerek 2’de 2 yapmayı başardı. Milli ara öncesi haftayı kayıpsız geçen sarı kırmızılılarda iki haftada alınan 6 puanın sevinci yaşanırken, karşılaşmada arka adalesinden sakatlanarak saha kenarına gelen Tetteh’ten gelen kötü haber keyifleri kaçırdı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig’in 3.haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gaziantep FK’yı Adem Büyük ve Benjamin Tetteh’in golleriyle 2-0 mağlup etti ve puanını 6’ya çıkarttı. Sezonun ilk haftasında 5-1 kaybettiği Trabzonspor maçının ardından kalesini gole kapatarak Göztepe’yi 1-0 mağlup eden kaplanlar, üst üste oynadığı ikinci karşılaşmadan da 3 puan çıkararak milli araya moralli girdi. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri kaydeden Adem ve Tetteh’in yıldızlaştığı karşılaşmada genç kaleci Abdulsamed’in kritik kurtarışları maçı izleyenlerden büyük beğeni topladı. Konuk ekip maçın ilk yarısında Sagal’ın bir şutu ve Djilobodji’nin kafa topunun direkte patlamasıyla büyük şanssızlık yaşarken, kaçan pozisyonlar maçın kırılma anı olarak nitelendirildi. Öte yandan Malatya ekibinin yeni transferi Didier Ndong Cumartesi akşamı oynanan maçın ikinci yarısında Mallan’ın yerine oyuna girerek sarı kırmızılı formayla ilk kez sahne aldı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Sarper Barış Saka xx Murat Ergin Gözütok xx S.Altay xx

Yeni Malatya: Abdulsamed xx, Semih x, Wallace xx, Sadık xx, Mallan xx (Ndong dk. 57 x), Nshimirimana x, Aabid xxx, Haddadi xx, Mustafa xx (Gamelli dk. 89 ?), Adem xxx (Haqı Osman dk. 89 ?), Tetteh xx (Kubilay Kanatsızkuş dk. 78 x)

Yedekler: Ahmet Türkaslan, Ndizeye, Mert Örnek, Mert Miraç Altıntaş, Hasan Özkan

Teknik Direktör: İrfan Buz

Gaziantep FK: Günay xx, Djılobodjı x, Toşca x, Ertuğrul xx, Kitsiou x, Jefferson xx, Merkel x (Börven dk. 75 x), Mendly x (Halil Pehlivan dk. 75 x), Recep xx, Sagal x (Mirza Cihan dk. 86 ?), Figueiredo x (Kenan Özer dk. 58 x)

Yedekler: Burak Ozan, Ulaş Zengin, Olkowski, Oğuz Ceylan, Doğan Erdoğan, Yusuf Türk

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Adem Büyük (dk. 45), Tetteh (dk. 68) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Djilobodji, Mendly, Recep Niyaz (Gaziantep FK), Wallace (Yeni Malatyaspor)

MAÇTAN NOTLAR:

Dakika 8: Gaziantep FK’da Sagal’ın sağ çapraz ceza sahası dışından şutunda top yan direkte patladı.

Dakika 13: Sagal’ın ara pasında Joao hareketlendi. Joao’dan önce Abdulsamed topa dokundu ve gole izin vermedi.

Dakika 22: Gaziantep Futbol Kulübü gole çok yaklaştı. Recep Niyaz’ın sağdan kullanılan korner atışında Djilobodji kafayı vurdu, top yan direğe çarparak, yeniden oyun alanına döndü.

Dakika 33: Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Rayane Aabid ceza sahası sol çaprazdan sert vurdu, top direği yalayarak, dışarı çıktı.

Dakika 40: Yeni Malatyaspor Adem Büyük ile etkili olmak istedi. Kaleci Günay kalesini terk etti, Adem Büyük boş kaleye göndermek istedi ancak başarılı olamadı.

Dakika 45 GOLLL: Rayane Aabid’in uzun pasında topla buluşan Adem Büyük, sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

İlk yarı 1-0 Yeni Malatyaspor’un üstünlüğüyle tamamlandı.

Dakika 47: Recep Niyaz’ın şutunda Abdulsamed Damlu parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

Dakika 53: Jefferson sert vurdu top, az farkla üstten auta çıktı.

Dakika 53: Tetteh’in soldan pasında Haddadi dokundu, kaleci Günay müdahale etti ve gole izin vermedi.

Dakika 55 MUTLAK GOL KAÇTI: Mustafa’nın sağdan pasında müsait pozisyondaki Mallan topa dokunamadı ve mutlak bir gol kaçmış oldu.

Dakika 57: Yeni Malatyaspor’da yeni transfer Ndong oyuna giriyor. Ndong, 11 numaralı formayla sahaya çıkıyor.

Dakika 58: Adem Büyük’ün ara pasında sağdan hareketlenen Benjamin Tetteh son çizgiye indi vurdu, top yan ağlarda kaldı.

Dakika 67: Tetteh istediği gibi vuramadı. Haddadi’nin pasında ceza sahasında topla buluşan Tetteh, istediği vuruşu yapamayınca tehlike büyümeden sonlandı.

Dakika 68 GOLLL: Adem Büyük’ün pasında topla buluşan Adem Büyük, kaleci Günay’ı şık bir çalımla geçti ve topu ağlara gönderdi: 2-0.

Dakika 78: ŞOK: Yeni Malatyaspor’da Benjamin Tetteh, topa hareketlenirken adalesini tuttu. Acı içerisinde yerde kalan Tetteh, sedyeyle oyun alanından çıkarıldı.