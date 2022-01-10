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Antalya’da yeniden kar yağışı başladı

antalya’da yeniden kar yağışı başladı
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İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolunda kar etkisini yeniden gösterdi. Bin 825 metre rakımlı Alacabel’de kar yağışı, yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer bir metreye düştü, karayolu tırlarıng geçişine kapatıldı.

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerinde bulunan bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde cumartesi gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla yağan kar bugün akşam saatlerinde yeniden başladı. Akseki’nin Yarpuz mahallesinden itibaren saat 20.00 sıralarında başlayan kar yağışı etkili oluyor. Bölgede kar kalınlığı yer yer 230-40 santimetreye ulaşırken, tedbir amaçlı tırların geçişine izin verilmiyor.

Yağış sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için çok sayıda iş makinsı ile yolda biriken karları temizliyor. Bin 825 metre rakımlı Alacabel’de kar kalınlığının yer yer 30-40 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Alacabel’de kar yağışının etkili olması nedeni ile de uzun araçların geçişine izin verilmediği, araçların dinlenme tesislerine yönlendirildiği bildirildi. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

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