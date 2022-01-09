antalya’da tramvayın altında kalan kadın ağır yaralandı

Antalya’da tramvay yolundan karşıya geçmek isteyen kadına tramvay çarptı. Tramvayın ön tarafında sıkışarak ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şoka giren kadın vatman ise polis merkezine götürüldü.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı üzerindeki tramvay yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G.’nin kullandığı tramvay havalimanı istikametine gideceği sırada önüne elinde bastonuyla aniden tramvay yolundan karşıya geçmek isteyen Fatmana Aksu (60) çıktı. Tramvayın çarptığı Aksu, tramvayın ön kısmında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan Aksu, tedavi edilmek üzere özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralanan Aksu’ya ait baston ve ayakkabıları da görevliler tarafından kaza yerinden alındı.

Vatman ikinci kazayı kıl payı atlattı

Tramvaydaki yolcular diğer tramvaya aktarılırken, polis ekipleri tarafından ifadesi tramvay içerisinde alınan A.G.’nin ise oldukça üzgün olduğu gözlendi. Polis merkezine gitmek için tramvaydan inen A.G.’ye taşıt yolundan gelen bir otomobil az kalsın çarpıyordu. Yanındakiler tarafından kolundan tutularak tramvay yoluna çekilen A.G., ardından ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

“Aniden frene bastı ama yağmurdan dolayı kaydı”

Tramvaydaki yolculardan Ercan Hamdi Çakır, “Yaşlı teyze aniden önüne çıktı tramvayın. Bastonluydu. Sürücü aniden frene bastı ama yağmurdan dolayı kaydığı için çarptı. Kadın tramvayın altında kaldı” dedi.

Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.