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Antalya’da trafik kazası: 3 yaralı

antalya’da trafik kazası: 3 yaralı
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Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kumluca ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Koca Kesik Sokak ve Hamam Sokağın birleştiği kavşakta Fatma K.’nin kullandığı 07 VFF 84 otomobil ile Hüseyin E.’nin kullandığı 07 V 2462 plakalı otomobil çapıştı. Kazada 07 V 2462 plakalı otomobilde bulunan Muhammed E. ve Muhammet Ö. adlı 2 çocuk ile 07 VFF 84 plakalı otomobilin sürücüsü Fatma K. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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