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Antalya’da trafik kazası: 2 yaralı

antalya’da trafik kazası: 2 yaralı
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Antalya’nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Akseki-Manavgat karayolu Cendeve Boğazı yakınlarında meydana geldi. Manavgat’tan Akseki yönüne ilerleyen Necati Demir (37) idaresindeki 07 ABA 617 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol yapımı nedeni ile yolda bulunan trafik levhalarına çarptı.

Kazada sürücü Demir ile araçta bulunan Şerife Demir (68) yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akseki Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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