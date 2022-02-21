antalya’da pompalı tüfekle saldırı: 3 yaralı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 2’si otomobil içinde olmak üzere 3 kişi, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Meydan Mahallesi’nde bir kıraathane önünde meydana geldi. 07 S 7989 plakalı otomobille sokağa gelen gelen H.K. ve M.U’ya iddiaya göre Z.Y. isimli şahıs pompalı tüfekle beş el ateş etti. Araç içinde bulunan H.K. ve M.U. ile olay yerinde bulunan E.E, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı. Ambulanslarla Kumluca Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan hayati tehlikeleri bulunan H.K. ve M.U., Antalya’ya sevk edildi. Olay yerinden kaçan Z.Y. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Sokak ortasına da taşan olayda arbede anı ve pompalı tüfeğin patladığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.