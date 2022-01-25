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Antalya’da karda mahsur kalan 14 araç ve 32 vatandaş jandarma tarafından kurtarıldı

antalya’da karda mahsur kalan 14 araç ve 32 vatandaş jandarma tarafından kurtarıldı
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Antalya’nın Akseki ilçesinde kar yağışı sonrasında Gökçebel mevkiinde mahsur kalan 14 araç ve 32 vatandaş, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle Antalya Valiliği bünyesinde oluşturulan İl Afet Yönetim Merkezi koordinasyonunda; Akseki ilçesi, D-695 Karayolu Gökçebel mevkiinde bugün yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan karayolunda yolda kalan vatandaşların yardımına Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı yetişti. Jandarma ekipleri tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle Gökçebel mevkiinde mahsur kalan 14 araç ve 32 vatandaş, Taşağıl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

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