DOLAR

13,5534$%-0.14

EURO

15,5468%0.08

STERLİN

18,3886£%-0.44

GRAM ALTIN

788,96%0,16

ÇEYREK ALTIN

1.282,00%-0,46

BİTCOİN

517947฿%4.52912

İkindi Vakti a 15:33
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Antalya’da kar ve tipiye yakalanan 5 kişi, Büyükşehir ekipleri tarafından kurtarıldı

Antalya’da kar ve tipiye yakalanan 5 kişi, Büyükşehir ekipleri tarafından kurtarıldı

antalya’da kar ve tipiye yakalanan 5 kişi, büyükşehir ekipleri tarafından kurtarıldı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Antalya’nın Alanya ilçesi Taşatan bölgesinde kar ve tipiye yakalanan 5 kişi, Büyükşehir ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alanya’da Köprübaşı Yaylası’ndan yola çıkan 5 kişi, Taşatan Hacıbeleni ve Erikçiler mevkiinde kar ve tipi nedeniyle araçlarının içinde mahsur kaldı. Büyükşehir’den yardım isteyen vatandaşların kurtarılması için Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye gitti. Vatandaşlara gerekli yardımı yapan ekipler, iş makineleriyle yolda kalan araçları çekerek güvenli bölgelere taşıdı.

10 mahalleye ulaşım sağlandı

Korkuteli’de de karla kapanan grup yollarını ulaşıma açmak için Büyükşehir ekiplerinin mücadelesi sürüyor. Korkuteli ilçesine bağlı Taşkesik Mahallesi, Varsak Yaylası, Yeleme, Kırkpınar, Yazır, Datköy, Beğiş, Beğiş Susuzu, İmecik Susuzu ve Avdan mahallelerinde aşırı kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Yollarda greyderlerle kar temizleme çalışması yapıldı. 10 yerleşim yerine ulaşım yeniden sağlanırken, herhangi bir olumsuzluğa karşı ekiplerin nöbetleri devam ediyor.

İbradı’da yoğun mücadele

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İbradı’da da karla mücadele çalışması yaptı. Yollar açılırken kar ve yağmur nedeniyle meydana gelen kanalizasyon tıkanıklıkları, don olayından kaynaklanan arızalar giderildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Nesli tükenen su samuru Kastamonu’da görüldü

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.