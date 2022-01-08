DOLAR

13,8073$%-0.26

EURO

15,7787%0.52

STERLİN

18,8894£%0.4

GRAM ALTIN

796,47%0,38

ÇEYREK ALTIN

1.293,00%0,30

BİTCOİN

566640฿%-2.94061

İmsak Vakti a 06:10
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Antalya’da ardiyeye düşen yıldırım yangın çıkardı

Antalya’da ardiyeye düşen yıldırım yangın çıkardı

antalya’da ardiyeye düşen yıldırım yangın çıkardı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Antalya’nın Serik ilçesinde meyve sebze ürünlerinin olduğu ardiyeye yıldırım düştü. Yıldırım sonrası çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meyve sebze deposuna düşen yıldırım sonrası yangın çıktı. Çevrede bulunan ardiye çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası ardiyede bulunan meyve ve sebzeler zarar gördü ve depo kullanılamaz hale geldi.

“Bir anda dumanlar bizim ardiyeye girmeye başladı”

Olay anında başka bir ardiyede çalışan ve durumu fark eden Kerim Kayhan, “Ön ardiyede çalışıyorduk. Bir anda dumanlar bizim ardiyeye girmeye başladı. O anda yıldırım atmış. Bizim patron görmüş dumanları. Sonra Serap arkadaşımız itfaiyeyi aradı. Geldiler ve yangına müdahale ettiler” dedi.

“Korku yaşadık hatta patronumuzun her yeri is oldu”

Büyük bir korku ve panik yaşadıklarını anlatan Serap Demiralay ise, “Korku yaşadık hatta patronumuzun her yeri is oldu. 112’yi aradık ve itfaiye ekipleri gelip yangını söndürdü. Çok şükür yangın binaya sıçramadı ve can kaybı yaşanmadı” dedi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Virajlı yolda kontrolden çıkan otomobil minibüsle çarpıştı: 2 yaralı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.