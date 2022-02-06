antalya’da 310 gram esrar maddesi ele geçirildi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan operasyonda 310 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kumluca Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Beykent Toptancı Halinde bulunan bir ardiyede Ö.Ö. isimli şahsın R.E, Y.A, ve G.D. isimli şahıslara uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Ö.Ö. isimli şahsın işyerine yapılan operasyonda yabancı uyruklu Y.D. isimli şahısla birlikte yakalandı.

İş yerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 310 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edilen 3 bin 550 TL, 1 adet kurusıkı tabanca ve 18 adet fişek ele geçirildi. Yabancı uyruklu Y.D karışmış olduğu suç nedeniyle sınır dışı edilirken adliyeye sevk edilen Ö.Ö isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.