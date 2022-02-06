DOLAR

13,5677$%-0.06

EURO

15,5533%0.1

STERLİN

18,3711£%-0.56

GRAM ALTIN

788,29%0,08

ÇEYREK ALTIN

1.280,00%-0,15

BİTCOİN

566226฿%0.67442

Öğle Vakti a 12:46
Malatya AÇIK -3°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Antalya’da 310 gram esrar maddesi ele geçirildi

Antalya’da 310 gram esrar maddesi ele geçirildi

antalya’da 310 gram esrar maddesi ele geçirildi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan operasyonda 310 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kumluca Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Beykent Toptancı Halinde bulunan bir ardiyede Ö.Ö. isimli şahsın R.E, Y.A, ve G.D. isimli şahıslara uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Ö.Ö. isimli şahsın işyerine yapılan operasyonda yabancı uyruklu Y.D. isimli şahısla birlikte yakalandı.

İş yerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 310 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edilen 3 bin 550 TL, 1 adet kurusıkı tabanca ve 18 adet fişek ele geçirildi. Yabancı uyruklu Y.D karışmış olduğu suç nedeniyle sınır dışı edilirken adliyeye sevk edilen Ö.Ö isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Adana polisinden kar lastiği mesaisi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.