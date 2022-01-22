antalya-konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda gece saat 22.00 saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı ve tipi sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor. Zaman zaman görüş mesafesi sıfıra kadar düşerken ulaşım güçlükle sağlanırken kar kalınlığının yer yer bir metreye yaklaştığı bildirildi.

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bulunan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde gece saat 22.00 sıralarında başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Akseki’nin Püser Boğazı’ndan itibaren başlayan kar yağışı sebebiyle bölgede kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı. 1825 metre rakımlı Alacabel’de ise kar kalınlığının bir metreye ulaştığı bildirildi. Alacabel’de kar ve tipinin etkili olduğu ve görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü bildirildi. Bölgede denetimlerini aralıksız sürdüren Akseki Bölge Trafik ekipleri, tırların ve zincirsiz araçların karayolunu kullanmasına izin vermiyor. Karayolları Antalya ve Alacabel ekipleri ise çok sayıda iş makinası ile yolda biriken karı temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Akseki’nin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerde kar yağışı etkili oluyor. 8 mahallede Büyükşehir ve Akseki Belediye ekiplerinin de karla mücadele çalışmaları başlattı.