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Antalya-Konya karayolunda tırlara uygulanan geçiş yasağı sona erdi

antalya-konya karayolunda tırlara uygulanan geçiş yasağı sona erdi
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İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolunda kar yağışının etkili olması nedeniyle dinlenme tesislerine yönlendirilen tırlara sabah saatlerinde geçiş izni verildi. Karayolları ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bulunan bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde cumartesi gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla yağan kar, dün akşam saatlerinde yeniden başladı. Akseki’nin Yarpuz Mahallesi’nden itibaren saat 20.00 sıralarında başlayan kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığının yer yer 30-40 santimetreye ulaştığı bölgede, tedbir amaçlı tırların geçişine izin verilmemişti.

Tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer bir metreye kadar düştü. Bazı araçlar yollarda kaldı. Bölgede kar kalınlığı Alacabel’in zirvesinde yer yer 50 santimetreye ulaşırken, tedbir amaçlı geçiş izni verilmeyen tırlar, Akseki Bölge Trafik ekipleri tarafından dinlenme tesislerine yönlendirilmişti. Karayolları Alacabel ekipleri çok sayıda iş makinaları ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun açık tutulmasını sağladı.

Kar yağışı halen devam ederken, Karayolları ve Akseki Bölge Trafik ekipleri, akşam saatlerinde yeniden kar yağışının başlayabileceğini ve bu yolu kullanacak olan sürücülerin yanlarında mutlaka zincir bulundurmaları gerektiğini belirtti.

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