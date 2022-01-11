antalya-konya karayolunda kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı devam ediyor. Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken, Karayolları ekipleri iş makinalarıyla temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerinde bulunan bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde cumartesi gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla yağan kar yağışı devam ediyor. Akseki’nin Yarpuz Mahallesi’nden itibaren kar yağışı Akseki’nin Püser Boğazı mevkiinden itibaren etkili oluyor. Bölgede kar kalınlığı yer yer 40-50 santimetreye ulaşırken, saat 15.00 itibarı ile tedbir amaçlı tırların geçişine izin verilmiyor. Akseki Bölge Trafik ekipleri kar yağışının etkili olması nedeni ile uzun araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

Öte yandan Akseki’nin yüksek kesimlerinde bulunan kırsal mahallelerde de kar yağışı nedeni ile mahalle yollarını da açmak için Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çalışma yapıldığı bildirildi.