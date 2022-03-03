DOLAR

14,1350$% 0.31

EURO

15,7510% 0.08

STERLİN

19,0074£% 0.28

GRAM ALTIN

877,15%0,58

ÇEYREK ALTIN

1.429,00%0,21

BİTCOİN

614953฿%-0.25108

Öğle Vakti a 12:44
Malatya HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Antalya-Konya karayolu trafiğe açıldı

Antalya-Konya karayolu trafiğe açıldı

antalya-konya karayolu trafiğe açıldı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolu, kontrollü bir şekilde tüm araçların geçişine açıldı.

Dün sabah Antalya’nın Akseki ilçesi Yarpuz Mahallesi’nden itibaren başlayan ve aralıklarla devam eden kar gece 24.00 saatlerinde yeniden etkisini gösterdi. 1825 rakımlı Alacabel ise yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle sabaha karşı saat 05.00 civarında tüm araç trafiğine kapatıldı. Onlarca aracın kaldığı Alacabel’de kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaşırken, görüş mesafesi ise yer yer sıfıra kadar düştü. Kar ve tipinin sabaha karşı etkisini yitirmesi ile Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkii kontrollü bir şekilde yeniden trafiğe açıldı. Karayolları Alacabel ve Akseki ekipleri, trafiğin aksamaması için çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Çeşme’de uyuşturucu satışına suçüstü

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.