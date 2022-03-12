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Antalya-Konya karayolu araç trafiğine kapatıldı

antalya-konya karayolu araç trafiğine kapatıldı
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Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde 1825 metre rakımlı Alacabel’de kar yağışı, buzlanma ve şiddetli tipi nedeni ile yol tüm araçlara trafiğe kapatıldı.

İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan önemli yollardan olan Antalya-Konya karayolunda kar etkisini yeniden gösterdi. Akseki’nin Yarpuz mahallesinden itibaren başlayan ve bin 825 metre rakımlı Alacabel’de kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeni ile yeniden tüm araç trafiğine kapatıldı. Tipi nedeni ile görüş mesafesi sıfıra düştü. Karayolları ekipleri tipi nedeni ile çalışmakta zorluk çekiyor.

Yağış sebebiyle Karayolları Antalya ve Alacabel ekipleri aralıksız olarak çok sayıda iş makineleri ile yolda kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise yolda kontrol yaparak tüm araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

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